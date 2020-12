Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bei Streit Messer eingesetzt; Munster: Unfall: Zettel hinterlassen - Telefonnummer nicht vergeben; Schwarmstedt/Walsrode: Portmonees beim Einkauf gestohlen; Wietzendorf: Einbruch über Garage

Heidekreis (ots)

15.12 / Bei Streit Messer eingesetzt

Walsrode: Am späten Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr kam es in einer Wohnung an der Schubertstraße zu einem Streit zwischen zwei erheblich alkoholisierten Männern, in dessen Verlauf auch ein Messer eingesetzt wurde. Der 44jährige Täter verletzte das 53jährige Opfer an der Hand. Polizeibeamte nahmen den Walsroder fest und führten ihn der Dienststelle zu, wo unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

16.12 / Unfall: Zettel hinterlassen - Telefonnummer nicht vergeben

Munster: Am Mittwoch, 04. November 2020, vermutlich in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 21:00 Uhr, stieß ein unbekannter Unfallverursacher auf einem Parkstreifen an der Clausewitzallee mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkten mit seinem Fahrzeug gegen die Front eines Renault Clio und verursachte dabei Sachschaden. Es wurde ein Zettel am geschädigten Pkw hinterlassen. Die darauf angegebene Telefonnummer ist jedoch nicht vergeben. Sowohl der Unfallverursacher als auch Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

15.12 / Portmonees beim Einkauf gestohlen

Schwarmstedt/Walsrode: Unbekannte entwendeten einer 81jährigen Frau aus Schwarmstedt am Dienstvormittag, zwischen 11.00 und 11.300 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale am Mönkeberg das Portmonee. Dieses befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Handtasche im Einkaufswagen. Auch in Walsrode schlugen die Täter in einer Lidl-Filiale zu: Einer 59jährigen Walsroderin wurde das Portmonee zwischen 10.00 und 10.30 Uhr beim Einkaufen an der Quintusstraße ebenfalls aus der Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 360 Euro geschätzt.

15.12 / Einbruch über Garage

Wietzendorf: Am Dienstagvormittag versuchten Unbekannte in ein Haus an der Straße Hellgarten zu gelangen, in dem sie an der Terrassentür hebelten. Als dies misslang, brachen sie die Tür zur Garage auf und hebelten im Inneren eine Tür zum Wohnhaus auf. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.12 / Mit 2,44 Promille im Auto unterwegs

Wietzendorf: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.30 Uhr auf der K 12, im Bereich des Südseecamps, einen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Celle. Der Mann gab an, drei Bier getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,44 Promille. Führerschein und Fahrzeugschein wurden sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

15.12 / Fahrradfahrerin übersehen

Hodenhagen: Ein 64jähriger Autofahrer aus Hodenhagen befuhr am Dienstagmorgen, gegen 05.55 Uhr die Straße Volksloh und beabsichtigte, auf die Heerstraße (L190) einzubiegen. Dabei übersah er eine durch Verkehrszeichen bevorrechtigte, von links kommende 53jährige Fahrradfahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Hodenhagenerin und verletzte sich dabei leicht.

15.12 / Fußgänger übersehen

Schneverdigen: Ein 64jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen übersah am Dienstag, gegen 17.05 Uhr beim Rückwärtsfahren aus der Oststraße auf die Bergstraße einen Fußgänger, der hinter dem Fahrzeug langging. Der 84jährige Schneverdinger wurde dabei leicht verletzt.

15.12 / Pkw prallt unter Sattelauflieger

Buchholz/A. - A7: Ein 87jähriger Autofahrer übersah am Dienstagnachmittag das Stauende auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Buchholz/A. Er prallte gegen das Heck einer Sattelzugmaschine, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann aus Hagen bei Bremen wurde nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wurde aber nicht benötigt. Um die Unfallstelle zu erreichen, mussten beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Nach kurzer Zeit wurde die Fahrtrichtung Hannover wieder freigegeben. Aufgrund der Vollsperrung kam es auch auf der Umleitungsstrecke zu Behinderungen.

