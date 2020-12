POL-HK: Munster: Zeugen zu Unfallhergang gesucht; Groß Eilstorf: Einschleichdiebe entwenden Geld; Bispingen: In Turnhalle eingestiegen; Bomlitz: Bewohner überraschen Einbrecher

Polizeiinspektion Heidekreis

15.12 / Zeugen zu Unfallhergang gesucht

Munster: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfallgeschehen, das sich am Freitag, 04.12.2020, gegen 12.10 Uhr in Munster ereignete: Eine Autofahrerin befuhr die Breloher Straße und bog nach links auf den Parkplatz der Apotheke ein. Dort setzte zeitgleich ein Autofahrer vom Parkplatz auf die Straße zurück. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Autofahrerin im weiteren Verlauf auf einen geparkten Pkw geschoben wurde, der wiederum die Hauswand leicht beschädigte. Polizei Munster unter 05192/9600.

14.12 / Einschleichdiebe entwenden Geld

Groß Eilstorf: Unbekannte schlichen sich am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Gehöfts und entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

13.12 / In Turnhalle eingestiegen

Bispingen: Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende auf verschiedene Weise in die Turnhalle an der Töpinger Straße zu gelangen. Als der Einstieg schließlich gelang, konsumierten sie in der Halle Getränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Tathinweise nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

14.12 / Bewohner überraschen Einbrecher

Bomlitz: Als die Bewohner eines Hauses Am Drosselkamp am Montag, kurz vor 17.00 Uhr nach Hause zurückkehrten, überraschten sie im Haus einen Einbrecher. Der Unbekannte flüchtete durch den Garten. Der Täter war zuvor über die Terrassentür in das Objekt gelangt. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

14.12 / Fahrradfahrer frontal zusammengestoßen

Soltau: Ein 34jähriger Fahrradfahrer aus Soltau kollidierte am Montagnachmittag, gegen 16.35 Uhr auf dem Radweg der Harburger Straße mit einem weiteren Fahrradfahrer, der ordnungsgemäß stadteinwärts fuhr. Der 34-Jährige war zuvor aus der Otto-Husemann-Straße gekommen, auf den Radweg in Richtung stadtauswärts eingebogen und dort frontal mit dem 52jährigen Soltauer zusammengestoßen. Dieser wiederum fiel aufgrund des Zusammenstoßes mit seinem Fahrrad gegen einen Pkw, der auf der Fahrbahn stand. Dabei verletzte er sich leicht.

14.12 / Alkoholisiert verunfallt - schwer verletzt

Groß-Häuslingen: Auf der Verlängerung der Straße Heesterberg kam ein 20jähriger Autofahrer am Montagabend, gegen 22.00 Uhr von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf einem Acker stehen. Auf der etwa 50 Meter langen Schneise, die das Fahrzeug gezogen hatte, waren zahlreiche entwurzelte Büsche und Sträucher sowie diverse Fahrzeugteile zu finden. Die gesamte Karosserie des Autos war beschädigt, die meisten Scheiben gesplittert und ein Rad abgetrennt. Die Airbags hatten ausgelöst. Der schwerverletzte Fahrer informierte einen Bekannten, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Grund für das Vorgehen dürfte die Alkoholisierung des Heranwachsenden gewesen sein. Ein Test ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

