Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hindernis auf Fahrbahn übersehen - gestürzt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, L487, Donnerstag, 10.09.20, 07.25 Uhr

EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 10.09.20, 07.25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Einbecker mit seinem Kleinkraftrad Malaguti die L 487 in Höhe des Pumpspeicherwerks Erzhausen. Aufgrund eines Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde für die Löscharbeiten über die L487 eine Schlauchbrücke verlegt. Diese Schlauchbrücke bemerkte der 16-jährige zu spät, überfuhr diese mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam in der Folge zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Einbecker leichte Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus Bad Gandersheim zugeführt

