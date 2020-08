Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Trickdiebe stehlen Seniorin Goldkette vom Hals - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (3. August 2020) haben eine Frau und ein Mann einer Seniorin mit einem Trick die Goldkette vom Hals gestohlen.

Gegen 18 Uhr hielt auf der Straße "Am Heckerhof" ein Auto neben einer Seniorin am Fahrbahnrand. Die Beifahrerin fragte sie nach dem Weg. Die Seniorin erklärte ihr den Weg, woraufhin die Frau behauptete, Geburtstag zu haben und ihr als Dank für die Wegbeschreibung etwas schenken zu wollen. Sie gab ihr zwei goldfarbene Ringe und legte der Seniorin, während diese sich zum Beifahrerfenster herunterbeugte, eine Schmuckkette um den Hals. Danach fuhr das Auto in Richtung Buschstraße davon.

Der geschenkte Schmuck erwies sich als wertlos. Stattdessen vermisste die Seniorin anschließend ihre eigene Goldkette mit Anhänger, in dem ein echter Brillant eingearbeitet ist.

Die Frau auf dem Beifahrersitz des Autos war 50 bis 60 Jahre alt und korpulent. Sie hatte schwarze Haare, die vermutlich zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug ein buntes Oberteil.

Der Mann auf dem Fahrersitz war 55 bis 65 Jahre alt.

Bei dem Auto handelte es sich um ein helles, längeres Auto, aber nicht um einen Kombi.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (363)

