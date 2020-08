Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Falscher Enkel und falsche Polizistin betrügen Seniorin um hohe Geldsumme

Krefeld (ots)

Am Montag (3. August 2020) haben Unbekannte eine Seniorin um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Sie haben sich dabei auch Corona zunutze gemacht.

Am Nachmittag rief ein Unbekannter bei der Seniorin an und gab sich als ihr Enkelsohn aus. Er behauptete, mit einer Coronainfektion im Krankenhaus zu liegen und Geld für eine teure Infusion zu benötigen. Die Krefelderin fuhr daraufhin zur Bank und hob eine fünfstellige Geldsumme ab. Der Täter blieb die ganze Zeit über telefonisch mit ihr verbunden und lotste sie schließlich zur Anrather Straße / Am Frangenhof. Dort übergab sie einem Boten das Geld.

Wenig später erhielt sie zu Hause einen weiteren Anruf: diesmal von einer falschen Polizeibeamtin, die den angeblichen Krankenhausaufenthalt des falschen Enkels bestätigte. Dieser rief kurz darauf ebenfalls noch einmal an und bestätigte, das Geld erhalten zu haben. Die Seniorin wurde dennoch misstrauisch und informierte die Polizei und ihren echten Enkelsohn.

Der Bote, der das Geld entgegengenommen hat, war circa 40 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und war laut Zeugin von "südländischem Aussehen". Der Mann trug eine blaue Jeans und eine Umhängetasche.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Anrather Straße / Am Frangenhof gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (362)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell