POL-HK: 1. Schneverdingen, Sachbeschädigung durch Feuer 2. Neuenkirchen, zwei Trunkenheiten 3. Munster, 2,01 Promille

1. Schneverdingen, Sachbeschädigung durch Feuer:

Am Samstag gegen 18:40 Uhr hantieren an der Grundschule Am Osterwald unbekannte Personen mit Feuerwerkskörpern herum. Durch Zeugen wurde eine Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer an der Skateranlage festgestellt. Beim Eintreffen der Polizei stand der Container bereits im Flammen und brannte komplett aus.

2. Neuenkirchen, zwei Trunkenheiten:

Am Samstag gegen 22:30 wurde in Neuenkirchen ein 32-jähriger Autofahrer aus Bremen durch die Polizei kontrolliert. Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums bestätigten sich durch einen Urintest, welcher positiv auf THC reagierte. Bei einer folgenden Fahrzeugdurchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und mehrere Verfahren eingeleitet. Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger mit einem E-Scooter in Schlangenlinien über die B71 und wurde durch die Polizei kontrolliert. Der Neuenkirchener stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die AAK betrug 1,66 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet.

3. Munster, 2,01 Promille:

Ein 30jähriger Munsteraner fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad durch Trauen. Hier kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort abgestellten Pkw. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Böhme/Bierde, Einbruchserie über Nacht:

In den beiden Ortschaften kam es in der Nacht vom 10./11.12.2020 gleich zu mehreren, bisher fünf, angezeigten Diebstählen. Unbekannte Täter durchsuchten private Werkstätten sowie Lagerräume und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen, Garten-und Elektrogeräten.

5. Buchholz (Aller) , Betrunken gegen Gartenzaun:

Freitag, den 11.12.2020, gegen 20 Uhr, beobachteten Zeugen wie ein 25-Jähriger aus Wietze mit einem Transporter gegen einen Gartenzaun fuhr und anschließend flüchten wollte. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf und übergaben ihn an die Beamten. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war (1,47 prom. AAK). Weiterhin konnte er den Besitz einer Fahrerlaubnis nicht nachweisen.

6. Walsrode, Diebstahlsprävention :

Am 10. und 11.12.2020 suchten Zivilbeamte örtliche Discounter auf, um Diebstählen zum Nachteil älterer Kunden sowie Diebstählen aus Einkaufswägen präventiv entgegenzuwirken. Im Zeitraum der Kontrolle wurden keine verdächtigen Personen festgestellt. Die Beamten sprachen 32 Kunden an, die u.a. ihre Wertsachen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen hinterließen und gaben Tipps im richtigen Umgang mit Wertgegenständen.

7. Bad Fallingbostel, Fahren ohne Versicherungsschutz und Urkundenfälschung:

Beamten des PK Bad Fallingbostel fiel am Samstagabend ein Mofa aufgrund seines lauten Auspuffs auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zu dem genutzten Fahrzeug gehört. Die Kennzeichen wurden vor Ort abmontiert, die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren gegen den 34-jährigen Fallingbosteler Mofafahrer eingeleitet.

8. Bad Fallingbostel , "Corona-Partys" beendet:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden nach Meldungen von Ruhestörungen in der Straße Goethering und Oerbker Berg jeweils nach aktuell geltenden Bestimmungen zu viele Menschen in den Wohnungen festgestellt. In einem Fall feierten zwölf Personen aus fünf Haushalten und in einem anderen Fall elf Personen aus vier Haushalten auf engstem Raum. Die Partys wurden beendet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die anwesenden Personen gefertigt.

