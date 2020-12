Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Einstieg in Sporthalle; Breloh: Zigarettenautomat aufgeflext; Walsrode: Einbruch in Gebäudekomplex; Böhme/Bierde: Einbrüche in Scheunen

HeidekreisHeidekreis (ots)

10.12 / Einstieg in Sporthalle

Bomlitz: Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Donnerstag ein Fensterelement der Oberschule in Bomlitz, gelangten auf diesem Weg in die Sporthalle und entwendeten zwei Feuerlöscher. Der Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/949630 entgegen.

10.12 / Zigarettenautomat aufgeflext

Breloh: In der Nacht zu Donnerstag flexten Unbekannte an der Hermann-Löns-Straße, Höhe Haltestelle, den Zigarettenautomat auf und entwendeten sowohl das Bargeld als auch die Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

11.12 / Einbruch in Gebäudekomplex

Walsrode: Einbrecher hebelten in der Nacht zu Freitag die Eingangstür eines Gebäudekomplexes an der Moorstraße auf, gelangten so in das Objekt und verschafften sich anschließend Zugang zu Praxen und anderen Räumen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

11.12 / Einbrüche in Scheunen

Böhme/Bierde: In der Nacht zu Freitag drangen mindestens zwei Unbekannte in jeweils eine Scheune in Böhme sowie Bierde ein und entwendeten diverse Baumaschinen und Elektrowerkzeuge. In Böhme transportierten sie das Diebesgut auf entwendeten Schubkarren zur Hauptstraße L159 und luden es in einen Pkw um. Die Karren, von denen eine noch nicht zugeordnet werden konnte, verblieben am Fahrbahnrand. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wem gehört eine der entwendeten Schubkarren? Hinweise bitte an die Polizei Rethem unter 05165/291340.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell