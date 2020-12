POL-HK: Walsrode: Bergstraße: Brandursache technischer Defekt; Oerbke: Schafe gerissen; Munster: 87-Jährige Opfer eines Trickdiebs; Walsrode: Ladendiebe festgenommen

Polizeiinspektion Heidekreis

09.12 / Bergstraße: Brandursache technischer Defekt

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag kam es im Lager eines Hauhaltswarenladens an der Bergstraße zu einem Brand (wir berichteten). Brandermittler der Polizei untersuchten am Dienstag den Ort hinsichtlich der Ursache. Die Spurenlage deutet auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren, sechsstelligen Betrag geschätzt.

08.12 / Schafe gerissen

Oerbke: In der Zeit zwischen Montag, 12.00 und Dienstag, 09.30 Uhr kam es auf einer Weide an der Fallingbosteler Straße zu einem Nutztierriss. Die Auffindesituation der fünf Texelschafe ließ den Schluss auf einen Wolfsriss zu. Der Wolfsberater wurde informiert und hinzugezogen.

07.12 / 87-Jährige Opfer eines Trickdiebs

Munster: Eine 87jährige Frau aus Munster wurde am Montagnachmittag Opfer eines Trickdiebs. Der unbekannte Täter gab vor, ein zwei Euro Geldstück gewechselt haben zu wollen. Die Geschädigte ließ den Mann selber in das Portmonee greifen, um das Wechseln vorzunehmen. Dabei entwendete der Mann 30 Euro Bargeld in Scheinen. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Wilhelm-Bockelmann-Straße/Einmündungsbereich Poststraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05162/9600 in Verbindung zu setzen.

03.12 / Ladendiebe festgenommen

Walsrode: Drei Ladendiebe versuchten am Donnerstag, 03.12.2020, gegen 16.00 Uhr im E-Center an der Rudolf-Diesel-Straße Alkohol im Wert von rund 2.000 Euro zu entwenden. Die Täter wurden bei der Tat bemerkt. Die Polizei nahm zwei der drei vor Ort fest und ließ sie erkennungsdienstlich behandeln. Der dritte Mann konnte sich dem Zugriff entziehen.

08.12 / Mofa gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 17.00 und Dienstag, 09.00 Uhr an der Moorstraße ein schwarzes Mofa der Marke Piaggio Ciao. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

