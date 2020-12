Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Professionelle Ladendiebe festgenommen; Walsrode: Küchenfenster aufgehebelt; Walsrode: Feuer bricht im Lager aus; Bomlitz: Einbruch in Oberschule

HeidekreisHeidekreis (ots)

07.12 / Professionelle Ladendiebe festgenommen

Soltau: Am Montagnachmittag wurden zwei Ladendiebe am Designer-Outlet auf der Flucht von Bundespolizisten festgenommen. Die Beamten hielten gegenüber der Zufahrt des Outlets eine Übung ab, als sie beobachteten, wie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zwei Personen verfolgte. Kurzerhand nahmen sie ebenso die Verfolgung auf und stellten die Flüchtenden im Bereich des Autohauses. Die 23- und 24jährigen Tatverdächtigen wurden der Polizei Soltau übergeben. Beide sind hinlänglich wegen gleichgelagerten Taten bekannt. In diesem Fall hatten sie Schuhe und einen Rucksack entwendet. Sie blieben nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

07.12 / Küchenfenster aufgehebelt

Walsrode: In der Zeit zwischen Mittwoch, 02.12.20 und Montag, 07.12.20 gelangten Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters in ein Haus am Nordsunderberg und durchsuchten sämtliche Räume. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

08.12 / Feuer bricht im Lager aus

Walsrode: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Dienstag, gegen 02.10 Uhr im Lager eines Hauhaltswarenladens an der Bergstraße zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und anschließend zu einem Brand. Menschen kamen nicht zu Schaden. Erste Löschversuche mit einem Gartensachlauch wurden von den über dem Geschäft wohnenden Inhabern vorgenommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brandrauch wurden weite Teile des Verkaufsraums sowie der darüber liegenden Wohnung beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

07.12 / Einbruch in Oberschule

Bomlitz: Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe der Oberschule an der Straße Am Hoop, stiegen ein und entwendeten eine Kiste Cola. Der Gesamtschaden wird auf rund 515 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/949630 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell