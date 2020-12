Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Alltagshelden auf Motorrädern

SoltauSoltau (ots)

Da staunten die Beamten:

Am Sonntag bemerkte eine Polizeistreife in Soltau drei Motorradfahrer, die durch ihr eigentümliches Erscheinungsbild auffielen: Einer hatte das Erscheinungsbild eines Hasen, die anderen beiden Motorräder waren mit zwei Nikoläusen besetzt. Als ob dies nicht eigentümlich genug sei, drehte die Gruppe den Spieß um und gab dem Polizeiwagen "Haltezeichen". Wie sich herausstellte, handelte es sich um Menschen, die am Nikolaustag Süßigkeiten an Kinder (und eben eine Polizeistreife) verteilten, auf die sie im Rahmen ihrer "Streife" trafen. Eine großartige Aktion, die den Beamten viel Freude bereitete.

