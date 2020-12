POL-HK: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Heidekreis

Am 04.12.2020 zwischen 07:00 und 07:30 Uhr kam es in Schneverdingen auf der Schulstraße Höhe der dortigen Bäckerei zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer touchierte beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen bevorrechtigen Verkehrsteilnehmer. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher oder möglich Zeugen die am 04.12.2020 in dem genannten Zeitraum Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen unter der 05193-982500 zu melden. Bei dem PKW des Verursachers soll es sich vermutlich um einen dunklen Kleinwagen handeln.

