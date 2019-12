Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen (63/m, 39/w) und einem leicht verletzten Mann (52) kam es am Freitag (13.12.) in Bochum.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 63-jähriger Bochumer gegen 11.20 Uhr mit seinem Pkw die Gahlensche Straße im Stadtteil Bochum-Hamme in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Von-der-Recke-Straße/Gahlensche Straße fuhr dieser bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Pkw eines 52-Jährigen zusammen, der auf der Von-der-Recke-Straße in nordwestlicher Richtung bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 63-jährige Autofahrer und die 39-jährige Bochumer Beifahrerin aus dem anderen Pkw schwer. Sie wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 52-jährige Autofahrer verletzte sich leicht.

Der Fahrzeugverkehr konnte auf der Gahlensche Straße an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden; die Von-der-Recke-Straße wurde in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Pkw des 63-jährigen Bochumers wurde abgeschleppt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

