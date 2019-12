Polizei Bochum

POL-BO: 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum: Jetzt anmelden zur historischen Ausstellung

Bochum (ots)

Die alte Olympia, zwei "kleine Mordkoffer" aus den 1960er Jahren, alte Akten, Spurensicherungs-Werkzeug, Fotobücher, frühere Alkotest-Hülsen...

Diese und noch viele weitere Exponate hat die Pressestelle im vergangenen Jahr anlässlich des 110. Geburtstags des Präsidiums gesammelt. Zum Ende des Festjahres stellt die Polizei die Einzelstücke noch einmal für einen begrenzten Zeitraum aus.

Alle Ausstellungsstücke stammen aus dem persönlichen Fundus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Präsidiums. Auch Ehemalige haben Teile beigesteuert. Sie alle haben im vergangenen Jahr die Sammlung immer weiter wachsen lassen. Bevor die Einzelstücke zum Ende des Jahres nun wieder zu ihren Besitzern zurückgehen, können Sie die Exponate im Präsidium in der Uhlandstraße 35 in Bochum besichtigen. Damit geben wir Einblicke in die Polizeiarbeit von damals bis heute. An zwei Terminen lädt das Präsidium Besucherinnen und Besucher ein:

- Mittwoch, 18. Dezember 2019: 14 bis 15 Uhr - Donnerstag, 19. Dezember 2019: 12 bis 13 Uhr

Um Anmeldung mit vollständigem Namen und Kontaktdaten wird bis Montag, 16. Dezember, gebeten: per Mail an pressestelle.bochum@polizei.nrw.de. Maximal 30 Personen pro Besuchszeitraum sind möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis. Aber keine Sorge: Wer es an den beiden Terminen nicht schafft, kann die Exponate zum Ende des Jahres in einer großen Bildergalerie auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/polizei.nrw.bo begutachten.

Hintergrund: Am 1. Juli 1909 wurde Landrat Karl Gerstein mit Beschluss des damaligen Innenministers, Friedrich Ludwig Elisa von Moltke, als Königlicher Polizeipräsident die Polizeiverwaltung für Bochum und Herne übertragen. Die Stadt Witten kam im Jahr 1927 dazu. Im Laufe der Zeit hat sich unser Einsatzgebiet immer wieder verändert - so zählten zwischenzeitlich beispielsweise auch Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen dazu.

