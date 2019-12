Polizei Bochum

POL-BO: "Irmchen" wird 10! - Große Geburtstagsparty in der Bochumer Fußgängerzone

Bochum (ots)

Liebe Freunde,

irgendwie kann ich es noch nicht so richtig glauben - am 15. Dezember (3. Adventssonntag) werde ich "10"!

Ist das denn wirklich schon zehn Jahre her, als ich im Jahr 2009 zum ersten Mal in das Parkhaus des Bochumer Polizeipräsidiums gefahren bin? Wie schnell doch die Zeit vergeht!

Das nette Team der Pressestelle hat mit mir schon 25.000 km auf den Straßen von Bochum, Herne und Witten zurücklegt. Überall war ich dabei - bei ganz vielen Berufsmessen, Sportveranstaltungen und Demos, bei "Bochum Total", auf der Cranger Kirmes und bei vielen Veranstaltungen am Kemnader Stausee.

Vor zwei Jahren habe ich sogar einen Namen bekommen und heiße seitdem "Irmchen", aber das wisst Ihr ja.

Wie und wo werde ich "Kleine" meinen Geburtstag feiern? Ganz groß und mitten in der Bochumer Fußgängerzone. Dort trefft Ihr mich in Höhe des Husemannplatzes an und könnt mir dort persönlich gratulieren und auch gern ein Foto mit mir machen.

Auch über ein "Happy Birthday" unserer Online-Freunde würde ich mich sehr freuen! Lasst doch einen lieben Gruß auf den Social-Media-Kanälen meiner Pressestelle da und verbindet den Post auch gern mit #HappyBirthdayIrmchen. Ihr findet die Polizei Bochum unter www.facebook.de/polizei.nrw.bo oder www.twitter.de/polizei_nrw_bo. Natürlich könnt ihr meinen Kollegen auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de.

So, ich muss jetzt los, um 12 Uhr beginnt meine Geburtstagsparty direkt neben der mobilen Polizeiwache auf dem Weihnachtsmarkt!

Wir sehen uns

Euer "Irmchen"

