Polizei Bochum

POL-BO: Wo ist Marianne S. aus Bochum-Weitmar?

Bochum-Weitmar (ots)

Seit ca. 16:00 wird aus dem DRK Altenheim An der Holtbrügge in Bochum die 94-jährige Marianne S. vermisst. Sie ist ca. 160cm groß und von schmaler Statur und hat graue kurze Haare. Marianne S. ist mit einer dunklen Hose und einer gelben Strickjacke bekleidet. Sehr auffällig ist, dass sie an einen Rollstuhl gebunden ist und trotzdem sehr mobil ist.

Bislang laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Sachdienliche Hinweise werden unter 0234/909-4441(Kriminalwache) oder zur Tageszeit an das Kommissariat für Vermisstenfälle(KK12)unter 0234/909-4120 erbeten!

