Polizei Bochum

POL-BO: Buttersäure in Witten und Bochum verschüttet - Tatverdächtiger (52) ermittelt!

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den Mittagsstunden des 9. Dezembers 2019 (Montag) im Wittener Rathaus und im Amtsgericht zu einer erheblichen Geruchsbelästigung - nach Angaben der Feuerwehr ausgelöst durch das Verschütten von Buttersäure.

Beide Gebäude wurden unmittelbar danach geräumt. Bedingt durch den starken, fauligen Geruch klagten zwei Mitarbeiterinnen des Gerichts über Übelkeit.

Im Rahmen der wenig später beginnenden Ermittlungsarbeit des Wittener Kriminalkommissariats 33 ergaben sich erste Hinweise auf einen tatverdächtigen, in der Ruhrstadt lebenden Mann (52).

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Witteners fanden die Kriminalbeamten zwei mit Buttersäure gefüllte Flaschen.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass der 52-Jährige auch am 16. Oktober 2019 Buttersäure im Wittener Rathaus verschüttet hat - und nicht nur dort!

So ist der polizeibekannte Mann ebenfalls dringend tatverdächtig, die übelriechende Substanz auch in Bochum verteilt zu haben - am 14. und 21. Oktober sowie am 4. Dezember 2019 im Flur eines Geschäftshauses an der Bongardstraße.

Die gemeinsame Ermittlungsarbeit der beiden Bochumer und Wittener Kriminalkommissariate 31 und 33, auch bezüglich der Motivlage, dauert an.

