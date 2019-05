POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf der A861 fordert eine Leichtverletzte

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der A861, von Lörrach in Richtung Rheinfelden, wurde am Freitag, gegen 07.40 Uhr, eine Autofahrerin leicht verletzt. Aufgrund eines Pannenfahrzeuges im Nollinger Bergtunnel stockte der Verkehr in Richtung Rheinfelden. Dies erkannte ein 22jähriger Honda-Fahrer zu spät. Bei dem Versuch, dem vor ihm abbremsenden Fahrzeug auszuweichen, zog der Honda-Fahrer in Richtung der Mitte der Fahrbahn. Er konnte sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr sowohl dem auf der linken Überholspur abbremsenden, wie auch dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Fahrzeug auf. Hierbei wurde 35jährige Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

