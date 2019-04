POL-BOR: Bocholt - Garage gerät in Brand

Kreispolizeibehörde Borken

In Brand geraten ist am Donnerstagmorgen eine Garage in Bocholt-Lowick. Dazu war es gegen 08.15 Uhr an der Straße Aue gekommen. Kräfte der Bocholter Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf das nebenstehende Wohnhaus übergriffen. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt, die Ermittlungen laufen.

