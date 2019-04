Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Auf der Ravardistraße kam es am Dienstag gegen 07.45 Uhr in Höhe Rebenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem noch unbekannten Jungen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Der 55-Jährige war in Richtung Westend unterwegs und der Junge kam ihm entgegen. Zum Zusammenstoß kam es, als der Junge plötzlich nach links in die Rebenstraße abbog. Der Bocholter erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall fuhr der Junge davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Bocholt in Verbindung zu setzen, Tel.: 02871/2990.

