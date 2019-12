Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Tankstelle: Ein Einbrecher festgenommen, zwei noch flüchtig - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am heutigen Freitag (13. Dezember, gegen 2.30 Uhr) sind Kriminelle in die Tankstelle an der Sodinger Straße 18 in Herne- Mitte eingebrochen.

Insgesamt drei Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsbereich und flüchteten über einen Fußweg in Richtung Mont-Cenis-Straße.

Die unmittelbar eintreffende Streifenwagenbesatzung holte einen der tatverdächtigen Einbrecher, einen 19-jährigen Herner, ein und nahm ihn vorläufig fest. Bei ihm wurde ein Messer und Diebesgut sichergestellt.

Die zwei flüchtigen Kriminellen führten nach aktuellem Kenntnisstand einen "Laubsack" mit weiterem Diebesgut mit sich. Aus der Tankstelle wurden verschiedene Tabakwaren entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zur Tatzeit im Nahbereich befanden und Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Die zwei flüchtigen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person trug eine helle Jeans mit "Rissen", eine dunkle Kapuzenjacke sowie ein weißes Tuch mit "Sichtschlitzen" über dem Kopf.

Die andere Person ist männlich, ungefähr 25-30 Jahre alt und sieht nach Zeugenaussage "arabisch" aus. Die Person hatte ein schmales, eingefallenes Gesicht, schwarze Haare, trug schwarze Lederschuhe und war bekleidet mit einem hellblauen Pullover mit einem auffälligen, dunklen Längsstreifen an der Kapuze.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

