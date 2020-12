Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Sachbeschädigung

SchneverdingenSchneverdingen (ots)

In der Nacht von Freitag (04.12.) auf Samstag (05.12.) entwendeten unbekannte einen Einkaufswagen bei der Lidl Filiale in Schneverdingen und brachten diesen zum Schulgelände der Grundschule Hansahlen. Dort demolierten sie den Einkaufswagen in dem sie mit ihm gegen eine Laterne fuhren. Außerdem beschädigten Sie auf unbekannte Weise eine auf dem Schulhof stehende Laterne. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen unter der 05193-982500 zu melden.

