Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/OT Sevelten - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum vom 17.10.2020/15:30 Uhr bis zum 18.10.2020/02:30 Uhr gelangten derzeit unbekannte Täter durch ein beschädigtes Fenster in ein Wohnhaus in 49692 Cappeln/OT Sevelten, Westesch. Im Haus wurden mehrere Schränke nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten schließlich Schmuck im Wert von ca. 1.000 Euro und entfernten sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 gerne entgegen.

Cappeln - Brand

Am 17.10.2020, gegen 07:30 Uhr, entzündete ein unbekannter Täter einen mit Plastikteilen umwickelten Ast an der Hauptstraße in 49692 Cappeln. Dieser konnte von Zeugen eigenständig abgelöscht werden. Derzeit sind keine Täterhinweise vorhanden. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.10.2020, um 00:15 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus Essen (OL) mit einem PKW die Lange Straße in 49632 Essen (OL), obwohl sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde der 20-Jährigen zudem untersagt.

