Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster:Einkaufstasche weg; Bad Fallingbostel:Bürocontainer augebrochen; Schneverdingen:Geldbörse aus PKW entwendet; Soltau: Sattelzug verunfallt; Soltau:Unfallzeugen gesucht

Bild-Infos

Download

HeidekreisHeidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.12.2020 Nr. 1

08.12./Einkaufstasche weg

Munster: Einem Moment der Unaufmerksamkeit nutzten Diebe aus und entwendeten einer 60 -jährigen am Dienstag deren Einkaufstasche. Diese hatte die Dame zuvor für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt an einem Unterstand für Einkaufswagen zu einem Discounter im Winkelweg abgestellt. Die Tasche mit der Geldbörse wurde kurz darauf aufgefunden, dass darin befindliche Bargeld fehlte.

09.12./Bürocontainer aufgebrochen

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Fenster zu einem Bürocontainer in der Konrad-Zuse-Straße auf und entwendeten hieraus Bargeld.

09.12./ Geldbörse aus PKW entwendet

Schneverdingen: Unbekannte Täter schlugen an einem auf einem Parkplatz an Wintermoorer Straße abgestellten grünen VW-Caddy eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuge eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich zwischen 10 und 11 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/ 982500 entgegen.

09.12./ Sattelzug verunfallt

Soltau: Am gestrigen Vormittag, gegen 08:30 Uhr, kam ein 52-jähriger Fahrer eines Tanklastzuges auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Soltau/Ost und Schneverdingen, aus bisher nicht geklärter Ursache im Baustellenbereich rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet er in den Grünstreifen, durchbrach eine Leitplanke und der mit Natriumwasserglas beladene Tankauflieger kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und auch von der Ladung ging keine Gefahr aus. Die Autobahn musste für die Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

04.12./ Unfallzeugen gesucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich im Zeitraum vom 03.12., 21:00 Uhr bis 04.12., 03:30 Uhr, in Soltau im Finkenweg ereignete. Ein dort geparkter schwarzer VW-Golf wurde, vermutlich beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeugs, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Soltau, 05191/93800, in Verbindung zu setzten.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell