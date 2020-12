Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Verstöße gegen Corona-Verordnung führt zu Auseinandersetzung mit Polizei und Sicherheitsdienst

HeidekreisHeidekreis (ots)

14.12 / Verstöße gegen Corona-Verordnung führt zu Auseinandersetzung mit Polizei und Sicherheitsdienst

Walsrode: Polizeibeamte leiteten am Montagmorgen eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein: Ein 46jähriger Walsroder wurde gegen 09.15 Uhr an der Moorstraße kontrolliert, weil er seinen Mund-Nase-Schutz falsch trug. Der Schutz hatte lediglich seinen Mund bedeckt. Der Mann zeigte sich unkooperativ, entfernte sich vom Kontrollort und wollte seine Personalien nicht angeben. Im weiteren Verlauf widersetzte der Mann sich einer Durchsuchung nach Identitätspapieren, musste zu Boden gebracht und dort fixiert werden. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 11.20 Uhr kam es an der Filiale der Commerzbank an der Moorstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes. Der 62jährige Kunde wurde darauf hingewiesen, dass er die Filiale nicht betreten dürfe, da sich bereits zwei Kunden in den Räumlichkeiten befanden. Der Walsroder zeigte sich unbeeindruckt und verschaffte sich durch Drängeln und Schubsen Zugang zum Sb-Bereich und versuchte, den Mitarbeiter zu schlagen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell