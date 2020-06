Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Streitigkeiten vor Schnellrestaurant

Ludwigsburg (ots)

Am Montagvormittag kam es vor einem Schnellrestaurant in der Neue Ramtelstraße in Leonberg-Ramtel zu einer Auseinandersetzung. Ein Ehepaar hatte sich gegen 10.50 Uhr im Außenbereich des Schnellrestaurants auf vorhandenen Sitzgelegenheiten niedergelassen. Hierauf kamen zwei Männer, bei beiden handelt es sich vermutlich um Mitarbeiter des Restaurants, auf die 49 Jahre alte Frau und den 50-jährigen Mann zu. Da das Schnellrestaurant noch nicht geöffnet hatte, waren die Sitzgelegenheiten wohl auch noch nicht freigegeben. Aufgrund dessen entstand ein Streit zwischen einem der Männer und dem Ehepaar. Im Zuge dieses Streits soll dieser Mann das Paar auch beleidigt haben. Gemäß den bisherigen Ermittlungen befanden sich Zeugen vor dem Schnellrestaurant, die die Streitigkeiten beobachten haben. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet insbesondere diese Personen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell