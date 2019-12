Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Brandalarm in Klinik - Rauchentwicklung aus Heizung - ein Leichtverletzter - Großeinsatz der Rettungskräfte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, führte Rauchentwicklung aus der Heizung einer Fachklinik in Todtnauberg zu einem Feueralarm. Kurz nach 10:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Klinik aus, ein Anrufer meldete, dass die Klinik brenne. Sofort machten sich zahlreiche Rettungskräfte auf den Weg, das Klinikpersonal evakuierte den gesamten Klinikkomplex. Ein offenes Feuer konnte von der Feuerwehr nicht festgestellt werden, allerdings war es zu einer starken Rauchentwicklung aus der Heizungsanlage gekommen, die im separaten Wirtschaftsgebäude der Klinik untergebracht ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine fehlerhafte Bedienung der Anlage dafür verantwortlich gewesen sein. Ein 54 Jahre alter Angestellter klagte über Atembeschwerden und wurde ambulant vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Verletze waren nicht zu beklagen. Durch Rußverfärbung entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Todtnau war mit allen Abteilungen im Einsatz, weitere benachbarte Feuerwehren wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 15 Einsatzkräften und einem leitenden Notarzt vor Ort. Die Polizei war mit elf Streifen auf der Anfahrt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell