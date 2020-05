Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: versuchter Raub in Stavenhagen

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Sachverhalt: Ein 13-jähriger Junge, iranischer Herkunft, begab sich nach der Schule zum Busbahnhof in Stavenhagen. Nach seinen Angaben wurde er in der Malchiner Straße 40, dortiger Verbindungsweg zur Basepohler Straße von zwei Jugendlichen gestoppt und zur Herausgabe seines Handys und Bargeldes aufgefordert. Dabei wurde er von einem der Jugendlichen festgehalten und von diesem nach den Gegenständen abgetastet. Der 13- Jährige gab an, dass er den Jugendlichen wegstoßen konnte und davonlief. Anschließend fuhr er mit dem Bus zu seinem Wohnort nach Jürgenstorf und informierte seine Mutter über das Geschehen und die Polizei wurde gerufen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: 160- 170 cm groß, schwarzes Hemd, trug Handschuhe und war mit einem Schal vermummt; 2. Person: 170 cm groß, keine weiteren Angaben möglich. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können unter den angefügten Kontakt oder bei jeder Polizeidienststelle gegeben werden.

Verena Splettstößer, Erste Polizeihauptkommissarin, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführerin vom Dienst

