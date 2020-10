Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkäufer will Ladendieb aufhalten und wird mit Schlägen bedroht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (08.10.2020) kam es gegen 22:10 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle an der Venloer Straße.

Ein bislang unbekannter Mann hatte die Tankstelle betreten, eine Flasche Wodka aus dem Regal genommen und die Tankstelle wieder verlassen. Als der Verkäufer ihm folgte, den Mann mehrfach aufforderte die Flasche zu bezahlen und schließlich mitteilte, dass er die Polizei ruft, drohte der Dieb ihm mit Schlägen und flüchtete mit einer weiteren männlichen Person in Richtung E-Dry Gelände.

Der Dieb wurde vom Verkäufer als circa 185 cm großer, 30-jähriger Mann mit schlanker Figur beschrieben. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und sprach polnisch. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine schwarze Winterjacke und einen schwarzen Mundschutz. Der wartende Mann war circa 175-180 cm groß, trug eine Jeans, eine dunkle Jacke und eine Brille.

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell