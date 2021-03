Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - 70-jährige Ladendiebin flüchtet auf Mofa vor Ladendetektiv - Verlorene Betriebserlaubnis hilft bei der Identifizierung

Bönen (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Hamm hat am Donnerstag (25.03.2021) gegen 18.00 Uhr diverse Lebensmittel aus einem Supermarkt am Marmelinghöfener Weg in Bönen gestohlen. Vor der Filiale sprach ein Ladendetektiv die Beschuldigte an, die sich bereits auf ihr Mofa gesetzt hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung, abzusteigen und ihm zur Klärung des Sachverhalts ins Büro zu folgen, fuhr die 70-Jährige mit geringer Geschwindigkeit auf den Ladendetektiv zu und erfasste ihn, wodurch er leicht verletzt wurde.

Im Anschluss flüchtete die Frau mit ihrem Mofa über den Marmelinghöfener Weg in südliche Richtung. Hierbei verlor sie nicht nur ihren Helm, sondern auch die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeugs. Durch das Dokument konnte die Polizei die Identität der Beschuldigten feststellen. Beamte trafen die Frau an ihrer Wohnanschrift in Hamm an, stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen die 70-Jährige ein.

