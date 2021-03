Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte/Dresden - Nachtrag zum PKW Diebstahl vom 23.03.2021 - Fahrzeug wurde mit Fahrer in Dresden angetroffen

Schwerte/Dreseden (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4871220) wurde in der Nacht zu Dienstag ein schwarzer Jeep vom Gelände eines Autohauses Im Ostfeld entwendet.

Am Dienstag (23.03.2021) stoppten Polizeibeamte aus Dresden gegen 13 Uhr auf einem Rastplatz an der A 13 einen schwarzen Jeep mit gefälschten Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um das in Schwerte entwendete Fahrzeug handelte. Der 36-jährige Fahrer, der keine Fahrerlaubnis hatte, wurde vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

