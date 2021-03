Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Festnahme nach Ladendiebstahl - Untersuchungshaft angeordnet

Schwerte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Am Dohrbaum in Schwerte am Montag (22.03.2021) hat die Polizei einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Beschuldigten gegen 15.50 Uhr dabei, wie er mit einer Nagelschere die Sicherungen von Waren entfernte, die Gegenstände in einem Rucksack verstaute und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen.

Im Rahmen der Durchsuchung des Beschuldigten stellten sofort alarmierte Einsatzkräfte der Polizei neben der Beute auch eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Der 34-Jährige wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam Unna zugeführt.

Wegen diverser Eigentumsdelikte ist der Beschuldigte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde der Mann am Dienstag (23.03.2021) einer Richterin am Amtsgericht Hagen vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell