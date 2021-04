Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.04.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in einen Imbiss

Peine, Gunzelinstraße, 01.04.21 22:00 Uhr bis 05.04.21 11:00 Uhr

Während des Osterwochenendes wurde in der Gunzelinstraße in Peine versucht in einen Imbiss einzubrechen. An der Eingangstür stellte die Polizei mehrere Hebelmarken fest. Den derzeit unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Peine, Woltorfer Straße, 05.04.21, 16:45 Uhr

Durch die Polizei wurde am Montagnachmittag auf der Woltorfer Straße in Peine der 20-jährige Fahrer eines E-Scooters angehalten. Grund der Kontrolle war, dass der E-Scooter nicht die erforderliche Haftpflichtversicherung hatte. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Vöhrum, Kirchvordener Straße, 05.04.21, 22:10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 05.04.21 um 22:10 Uhr auf der Kirchvordener Straße in Vöhrum der 47-jährige Fahrer eines Pkw angehalten. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hielt sich dem Mann nicht an die bestehende Ausgangssperre. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

