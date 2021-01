POL-PPWP: Brennender Altkleidercontainer

Polizeipräsidium Westpfalz

SteinbachSteinbach (ots)

Am 02.01.2021, gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Altkleidercontainer in Steinbach in der Donnersberger Straße gemeldet. Vermutlich wurde der Container von einer bisher unbekannten Person in Brand gesteckt. Zeugen die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten unter der Nummer 06361 9170 mit der Polizeiinspektion Rockenhausen Kontakt aufzunehmen. |rud

