Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 6. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen nach Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gesucht

Sonntag, 28.03.2021

Am Sonntag, 28.3.2021, gegen 11:50 Uhr, wurde eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz gemeldet. Im Lechlumer Holz (Im Bereich der Gedenkstätte "Hohe Gericht", Richtstätte des Fürstentums BS/WF) wurde durch Zeugen ein schwerverletzter Rehbock aufgefunden. Das Tier wurde durch den herbeigerufenen Jagdberechtigten von seinen Schmerzen erlöst. Nach Begutachtung dürften die Verletzungen durch Hundebisse erfolgt sein. Wer kann Hinweise zum Sachverhalt, zu einem freilaufenden Hund oder zu einen möglicherweise dazugehörigen Hundehalter geben? Zudem ist bekannt geworden, dass es in der Vergangenheit dort schon häufiger zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein soll. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttei: Fahrrad aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses entwendet

Sonntag, 04.04.2021, 04:00 Uhr, bis Montag, 05.04.2021, 16:00 Uhr

Zwischen Sonntag und Montag entwendeten unbekannte Täter ein in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kleiner Zimmerhof abgestelltes Mountainbike. Der Wert des Mountainbikes der Marke Cube wird mit rund 500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Einbruch in Schulgebäude / Einbruch in ein Büro einer Kirchengemeinde

Donnerstag, 01.04.2021, bis Montag, 05.04.2021

In der Zeit zwischen Donnerstag, 01.04.2021, 15:30 Uhr und Montag, 05.04.2021, 15:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein Kellerfenster in das Schulgebäude der Wilhelm-Raabe-Grundschule, Adersheimer Straße, ein. Innerhalb des Gebäudes wurden weitere Türen sowie Schränke gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Bei einem weiteren Einbruch gelangten unbekannte Täter zwischen Sonntagmittag, 11:30 Uhr, und Montagnachmittag, 14:00 Uhr, in einen Büroraum einer Kirchengemeinde in Wolfenbüttel, Schotteliusstraße. Innerhalb der Gemeinderäumlichkeiten werden weitere Türen aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell