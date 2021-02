Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210212 - 0166 Frankfurt-Rödelheim: Festnahme nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 79-jähriger Rentner in der Eschborner Landstraße von zwei Frauen angesprochen. Die beiden boten sich an, ihm die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Der 79-Jährige lehnte das Ansinnen ab, musste jedoch feststellen, dass ihm die ältere der beiden Frauen folgte und ihn vor seiner Wohnungstür nach einer Plastiktüte fragte. Der Mann ließ nun die Frau in seine Wohnung. Dort verwickelte sie ihn in ein Gespräch und auch die zweite Frau gesellte sich hinzu. Nachdem die beiden Frauen die Wohnung nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten, stellte der 79-Jährige fest, dass ihm aus seinem Portemonnaie ein 50 EUR-Schein entwendet worden war.

Der Geschädigte verständigte nun umgehend die Polizei, welche kurze Zeit später zwei Frauen festnehmen konnte, auf die die Beschreibung, die der Geschädigte abgegeben hatte, zutraf. Die beiden Frauen führten keinen 50 EUR-Schein mit sich, aber die Plastiktüte eines Lebensmittelgeschäftes, in der ich neben dem Kassenbon noch verschiedene Lebensmittel befanden. Auf dem Kassenbon war ersichtlich, dass die Lebensmittel gegen 14.45 Uhr gekauft und mit einem 50 EUR-Schein bezahlt wurden. Das Geschäft liegt nur etwa drei Minuten Gehweg von der Wohnung des Geschädigten entfernt.

Die beiden Frauen, 69 und 39 Jahre alt, wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

