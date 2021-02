Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210212 - 0165 Frankfurt-Griesheim: 17-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstag hat die Polizei nach kurzer Flucht einen renitenten 17-Jährigen in Griesheim festgenommen. Dieser hatte sich zuvor mit mehreren Personen in einer Garage getroffen und offenbar gegen die geltenden Regelungen der Corona-Verordnung verstoßen.

Beamte des 16. Polizeireviers suchten am Donnerstagabend eine freizugängliche Tiefgarage im Schwarzerlenweg auf. Im Zuge einer verdächtigen Wahrnehmung hatte die Polizei zuvor den Hinweis erhalten, dass sich dort eine größere Personengruppe aufhalten soll. Tatsächlich konnten gegen 19:45 Uhr sechs Personen in der Tiefgarage festgestellt werden, die beim Erblicken der uniformierten Streifenbeamten jedoch umgehend das Weite suchten. Fast allen gelang zu Fuß die Flucht. Ein 17-Jähriger, der versuchte, sich der Polizeikontrolle über ein angrenzendes Garagendach zu entziehen, konnte jedoch von einem der Beamten am Bein festgehalten werden. Im weiteren Verlauf trat der Jugendliche mit dem anderen Bein mehrfach in Richtung des Oberkörpers und Kopfes des Polizisten, der diesen aber weiterhin davon abhalten konnte, zu flüchten. Mit weiterer Unterstützung und ebenfalls unter Anwendung von körperlicher Gewalt gelang es, den 17-Jährigen festzunehmen, der fortwährend Tritte gegen die Beamten austeilte. Sowohl der Jugendliche als auch die eingesetzten Beamten trugen leichte Verletzungen davon. Eine medizinische Versorgung wurde von beiden Seiten nicht benötigt. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell