Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210212 - 0164 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fünf auf einen Streich

Frankfurt (ots)

(mc) In nicht einmal zwei Stunden zogen Zivilfahnder der REE gestern gleich fünf Rauschgiftstraßendealer im Bahnhofsviertel aus dem Verkehr.

Drei Männer im Alter von 17, 28 und 40 Jahren wurden am frühen Abend auf frischer Tat festgenommen, die separat voneinander in der Nidda-, Mosel- sowie an der Ecke Post- / Düsseldorferstraße dem Straßenhandel mit Betäubungsmitteln nachgingen.

Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 29 Jahre wurden nach einem mutmaßlich gemeinschaftlichen Geschäft vor wenigen Tagen wiedererkannt und ergriffen, nachdem die Zivilbeamten ihrer zuvor nicht habhaft werden konnten.

Das in handelsüblichen Portionen aufgefundene Rauschgift, Ecstasy-Pillen und Marihuana, wurde beschlagnahmt.

Drei der Rauschgiftstraßenhändler verfügen über keinen festen Wohnsitz und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Die übrigen wurden in Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

