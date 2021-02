Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210211 - 0163 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Gallus: Mann verstirbt nach Angriff mit Messer - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, hat ein 42-jähriger Mann am 26. Januar 2021 im Bahnhofsgebiet mehrere Personen mit einem Messer verletzt. Ein 78 jähriges Opfer ist gestern verstorben.

Der mutmaßliche Täter hat insgesamt vier Männer mit einem Messer verletzt; einen 40-jährigen Mann leicht und drei Männer im Alter von 24, 40 und 78 Jahren schwer. Gestern ist eines der Opfer, der 78-jährige Mann, seinen Verletzungen erlegen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermitteln daher nun in einem Fall wegen des Verdachts des Mordes, in zwei Fällen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und in einem Fall wegen des Verdachts des versuchten Totschlages. Der 42-jährige Tatverdächtige befindet sich in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Ermittlungen dauern an.

