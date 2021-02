Polizeipräsidium Frankfurt am Main

210211 - 0161 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Einbruch in Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte sind am Mittwoch, den 10.02.2021, in eine Wohnung in Bergen-Enkheim eingebrochen und haben große Beute gemacht.

Mutmaßlich über ein Nachbargrundstück gelangten die Diebe auf den Balkon eines An der Pfaffenmauer gelegenen Mehrfamilienhauses und hebelten die Balkontür einer Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten auf der Suche nach Wertsachen diverse Schränke und Kommoden. Dabei nahmen sie Bargeld sowie Schmuck, Uhren und hochwertige Stifte an sich, unter anderem von den Marken Tiffany, Eberhard, Dubey & Schaldenbrand und Hacher. Noch bevor jemand den Einbruch bemerkte, machten sich die Täter mit ihrer Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro wieder aus dem Staub.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 21.00 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11800 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell