Polizei Münster

POL-MS: Joggerin von Pkw erfasst - 25-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochabend (13.1., 19:55 Uhr) wurde eine 25-jährige Joggerin an der Straße Am Kreuztor in Höhe der Promenade von einem Pkw erfasst. Die junge Frau joggte auf der Promenade in Richtung Schloss und überquerte dann die Straße Am Kreuztor. Hierbei lief sie nicht über den dafür vorgesehenen Zebrastreifen. Ein Pkw-Fahrer sah die Frau zu spät und stieß mit ihr zusammen. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus.

