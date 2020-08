Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 39-Jähriger versucht mehrmals Polizeibeamte zu verletzen

Ludwigsburg (ots)

Ein 39-Jähriger beschäftigte am Montagabend in Renningen und Leonberg mehrmals die Polizei und den Rettungsdienst. Zunächst musste der Rettungsdienst in der Industriestraße in Renningen tätig werden, da der Mann offensichtlich alkoholbedingt mit einem Bekannten in Streit geraten war, in der Folge stürzte und sich dabei an einer Scherbe die Hand aufgeschnitten hatte. Gegen 18:40 Uhr war es dann notwendig die Polizei hinzuziehen, da der 39-Jährige im Rettungswagen randalierte. Die Polizeibeamten konnten den Mann dann beruhigen und im Streifenwagen zum Polizeirevier Leonberg transportieren. Auf der Fahrt schlief der Mann sogar ein. Als er dann in Gewahrsam genommen wurde, begann er in der Zelle massiv zu randalieren. Er trat nach den Beamten und den Einrichtungsgegenständen und verletzte sich letztlich selbst am Kopf, so dass erneut ein Rettungswagen kommen musste. Nachdem seine Verletzung versorgt worden war, brachten die Polizisten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Mit Kopfstößen versuchte der Mann dann die Polizisten auf der Fahrt und später im Krankenhaus erneut zu verletzen. Als man mit ihm später wieder auf der Dienststelle war, beleidigte er die Beamten noch abschließend. Er wurde am Dienstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

