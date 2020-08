Polizeipräsidium Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Aquaplaning führt zu Unfall; Böblingen: Unfall zwischen Rollerfahrer und Linienbus; Herrenberg: Schienenbagger beschädigt

Ludwigsburg (ots)

BAB 8/Sindelfingen: Aquaplaning führt zu Unfall

Einen Sachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 22.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 kurz vor dem Stuttgarter Kreuz in Fahrtrichtung München ereignete. Ein 36 Jahre alter Ford-Lenker wollte am Stuttgarter Kreuz die BAB 8 verlassen und auf die BAB 81 in Richtung Singen wechseln. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Mutmaßlich da der 36-Jährige seine Geschwindigkeit nicht diese Wetterbedingungen anpasste, kam es zu Aquaplaning und er verlor die Kontrolle über seinen Ford. Der PKW prallte zunächst gegen die rechtsseitig verlaufende Schutzplanke und drehte sich anschließend um die eigene Achse, so dass der Ford schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Böblingen: Unfall zwischen Rollerfahrer und Linienbus

Schwere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Rollerfahrer, der am Montag gegen 16.00 Uhr in der Calwer Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Piaggio-Lenker war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf Höhe der Kreuzung mit der Hanns-Klemm-Straße eine führ ihn geltende rote Ampel übersah. Nahezu zeitgleich wollte ein 52 Jahre alter Linienbusfahrer, der "grün" hatte, von der Hanns-Klemm-Straße nach links in die Calwer Straße abbiegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeuglenkern. Der 56-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Herrenberg-Gültstein: Schienenbagger beschädigt

Zwischen Donnerstag und Montag trieben noch unbekannte Täter am Bahnhof in Gültstein ihr Unwesen. Sie beschädigten einen Schienenbagger, indem sie das Dachfenster, das aus Glas besteht, sowie mehrere Antennen demolierten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

