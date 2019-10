Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl, Öffentlichkeitsfahndung

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag, 20. August 2019, schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendete der Mann dann eine Handtasche, in der sich auch eine Kreditkarte befand. Anschließend wurde diese Kreditkarte an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Steinfurt betrügerisch eingesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ibbenbueren-diebstahl-aus-kraftfahrzeug-computerbetrug

