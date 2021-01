Polizei Münster

POL-MS: Rotlicht missachtet - 38-Jährige schwer verletzt - 7.000 Euro Sachschaden

Münster (ots)

Bei einem Unfall wurde am Dienstag (12.1., 9.30 Uhr) auf der Weseler Straße Ecke Kolde-Ring eine 38-jährige Beifahrerin schwer verletzt, es entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Ein 40-Jähriger war mit seinem Citroen auf der Weseler Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Der Grevener missachtete nach ersten Erkenntnissen an dem Einmündungsbereich die rote Ampel. Zeitgleich bog ein 69-jähriger Bielefelder mit seinem Audi von der Weseler Straße bei grün nach links in den Kolde-Ring ab. Die Autos stießen zusammen. Rettungskräfte brachten die verletzte Beifahrerin aus dem Audi in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

