Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Geschäft - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende (09.01., 11:10 Uhr bis 11.01., 6:30 Uhr) in ein Geschäft am Kaldenhofer Weg in Gremmendorf ein. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen so in die Räume des Großhändlers. Anschließend durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag und eine Spiegelreflexkamera der Firma Cannon. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

