Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In der Nacht von Freitag (24.04.2020) auf Samstag (25.04.2020) versuchten Unbekannte einen an einer Hauswand in der Frankfurter Straße befestigten Zigarettenautomaten vermutlich mit einem Brecheisen von der Wand ab zu hebeln.

Samstagmorgen entdeckte der 63-jährige Hausbesitzer die Tat und den Schaden an seinem Haus.

Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

