Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Reichental - Warnhinweis der Polizei an Hundebesitzer

Reichental (ots)

Ein unbekannter Täter hat mutmaßlich in den vergangenen Tagen in der Badstraße auf einem Parkplatz eine cremeartige Substanz verteilt. Bekannt wurde der Fall durch eine Hundehalterin, die mit ihren zwei französischen Bulldogen am Mittwochabend an der Örtlichkeit spazieren war. Sie konnte beobachten, wie ihre Hunde gegen 22 Uhr in der Nähe eines Baumes etwas zu fressen begannen. Erst zuhause bemerkte die 26-jährige Frau, dass beide Bulldogen starke Vergiftungserscheinungen aufzeigten. Folgend brachte sie die Zwei in eine nahegelegene Tierklinik, in der sie stationär aufgenommen werden mussten. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07229 697214 zu melden. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell