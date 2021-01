Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Körperliche Auseinandersetzung

Bühlertal (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Liehenbachstraße wurde am Donnerstagabend ein 34-Jähriger leicht verletzt. Der leichtverletzte 34-Jährige gab an, dass er bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 43-Jährigen gegen 20:55 Uhr mit einem "Taser" attackiert wurde. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

