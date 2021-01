Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Flucht auf Zweirad missglückt

Bühlertal (ots)

An einem Hang neben einem Trampelpfad endete der Fluchtversuch eines 22-jährigen Enduro-Fahrers am Donnerstag kurz nach 20 Uhr. Der Zweiradlenker fiel den Beamten auf, da er mit seiner KTM ohne Kennzeichen auf der L83 in Richtung Bühlertal unterwegs war. Auf Blaulicht und Aufforderungen Anzuhalten reagierte der Motorradfahrer nicht. Bei der Verfolgung beschleunigte der Zweiradfahrer weit über die erlaubten 50 km/h hinaus. In einer Sackgasse in Bühlertal mussten die Beamten des Polizeirevier Bühl die Verfolgung zu Fuß weiterführen, da der 22-Jährige mit seiner Geländemaschine versuchte über einen Trampelpfad zu flüchten. Beim Umfahren eines Hindernisses an einem Hang kam der junge Mann zu Sturz, wodurch es den Polizeibeamten gelang den KTM-Lenker einzuholen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer weder eine Versicherung noch eine Fahrerlaubnis zum Führen dieses Zweirades besitzt.

