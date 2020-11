Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht in der Koblenzer Südallee - Zeugen gesucht!

KoblenzKoblenz (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 21.11. und Samstag, 28.11.2020, wurde in Höhe der Südallee 56 ein VW Sharan beschädigt. Es konnten gelbe Lackanhaftungen an der rechten Heckstoßstange festgestellt werden, was eventuell auf ein Post- oder DHL-Fahrzeug hindeuten könnte.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261-103-2510 entgegen.

